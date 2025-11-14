Documentaire

Découverte de la vie en groupe, développement de l’indépendance, premières amours… Pour les jeunes, la colonie de vacances se présente comme une véritable école de vie. De plus, pour bon nombre d’entre eux, elle marque le début d’une séparation avec leurs parents. En France, ces séjours remportent un franc succès : chaque année, plus de 800 000 enfants prennent part à l’aventure des « vacances en colo ». Le domaine est en constante expansion et propose une offre qui ne cesse de se diversifier.

Alors, comment se déroulent les colonies de nos jours ? Les stages sportifs, musicaux et les séjours linguistiques connaissent un engouement particulier. Les organisateurs doivent mobiliser une équipe complète et mettre en place un programme détaillé à respecter scrupuleusement. Des premiers jours jusqu’à la fin du séjour, les moniteurs se doivent d’être attentifs à chaque instant. Ils endossent les rôles de figures parentales, d’amis et de garants de la sécurité, s’investissant sans relâche, 24 heures sur 24.

Réalisateur : Géraldine Bévière