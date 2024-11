Documentaire

Un petit matin sur le Cambodge. Bienvenue à Prek Toal, village lacustre sur les bords du lac Tonle Sap au centre du pays, le plus grand lac d’Asie du sud-est. Dans cet univers lacustre, royaume des oiseaux et des pêcheurs, vit la famille Sothea. Lina a huit ans et sa grande sœur, Chaliha, 13 ans. Les deux filles partagent la même chambre. La maison familiale est un peu le centre commercial du village. Les habitants peuvent venir se faire une beauté ou se fournir en tout et en rien.Chaque matin, vers 6h00, c’est Hak, leur père qui vient les réveiller. Dans leur maison flottante, pour se laver les dents et le visage, une simple bassine suffit. Sur le lac, les parents apprennent aux enfants à nager très tôt, dés deux, trois ans.Pendant ce temps, Bopha, leur mère prépare le petit-déjeuner. Au menu, des œufs durs, quelques crevettes grillées, et du riz. Il est temps d’enfiler son uniforme scolaire.Il ne faut pas traîner, car la cloche de l’école sonne à 07h15. Une fois prête, Lina vérifie toujours qu’elle a bien toutes ses fournitures dans son cartable. L’école se trouve à 1 km et demi de la maison pendant la saison des pluies. Les moyens de transport se font en pirogue et c’est Chaliha, une bonne rameuse, qui amène sa sœur en pirogue.

Réalisateur : Charles-Antoine De Rouvre & Timothée Janssen