Documentaire

Quel est le secret pour des vacances dont on rentre détendus et heureux ? Ronja von Rönne tente de percer le mystère avec Friederike Sandow, ancienne hôtesse de l’air, et Johannes Bannert, concierge dans un hôtel de luxe berlinois. Johannes est « exauceur de vœux » professionnel et offre à ses clients des vacances sans stress. Il apprend à Ronja ce qui fait une escapade citadine réussie.

Disponible jusqu’au 30/06/2025