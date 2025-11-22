Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Gangs de Manaus : le Brésil en alerte rouge En janvier 2017, deux gangs s’affrontent dans la plus grande prison de Manaus au Brésil. Bilan : soixante-quatre morts....

Documentaire Ce tueur s’est entrainé sur des chien Dimanche 30 août 1998, en Corrèze. Un agriculteur trouve son chien non loin de chez lui, agonisant. Sa bave...

Documentaire Abus de faiblesse, dérives sectaires… Cet ostéopathe a ruiné la vie de ses patients Antonino Mercuri est-il le guérisseur et ostéopathe respectable du tout Paris, connu pour sa clientèle aisée ou un gourou...

Podcast L’affaire Patrick Gateau L’affaire dite de Nelly Crémel (2005) met en lumière un panorama à la fois judiciaire, criminel et sociétal :...

Documentaire J’ai échappé à un tueur en série Marie-Josée Gauze, victime de Patrick Tissier, et Sylvia Peromingo, victime d’Alain Pénin, ont toutes deux survécu à une agression...

Documentaire Ces esclaves modernes que personne ne voit L’esclavage a été aboli en France par un décret en date du 27 avril 1848. Pour beaucoup ce n’est...

Documentaire Il risquent leur vie pour combattre le braconnage ! Le trafic d’animaux est devenu le 3e trafic au monde, après les armes et la drogue. Les revenus tirés...

Documentaire Il s’est débarrassé du corps avec le mixeur de sa cuisine 31 octobre 1998, à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Il est 8 heures 15 quand le téléphone du commissariat retentit....

Documentaire Autoroutes françaises : la porte d’entrée des réseaux clandestins Les autoroutes françaises sont au cœur de nombreux problèmes de sécurité. Entre courses sauvages, trafics clandestins et vols de...

Documentaire Transports en commun : vols et insécurité au quotidien Dans les trains, métro et RER, empruntés quotidiennement par des millions de voyageurs, les incivilités se multiplient. Vols de...

Documentaire Le Juge Peel : le salaire de la mort Le 30 Mars 1961, Joseph Peel estreconnu coupable de complicité d’assassinat et il a condamné à deux peines à...

Documentaire Cambriolages à Paris, aucun quartier n’est épargné Des individus pris en flagrant délit lors d’un cambriolage dans les beaux quartiers de Paris ont été arrêtés par...

Documentaire Mexique : meurtres de femmes de Ciudad Juárez Juarez et El Paso sont deux villes jumelles que tout sépare. Juarez est mexicaine, jeune, misérable et violente. El...

Documentaire La nouvelle menace silencieuse qui frappe nos villes À Guyancourt, un nouveau phénomène inquiète les autorités : des victimes découvrent la disparition de leur carte bancaire sans...

Documentaire Trafic d’animaux : alerte sur un nouveau fléau ! En France, plus d’un foyer sur deux possède un animal de compagnie : ils seraient 61,6 millions ! Des...

Documentaire Faux ministre, vrai escroc « Allô ? C’est Jean-Yves Le Drian au téléphone ! La France a besoin de vous ! » L’homme réclame de...

Documentaire Lille : insécurité dans la capitale du nord À Lille, quand la nuit tombe, le danger rôde. Les voleurs ciblent les passants distraits, profitant de l’effervescence nocturne...

Documentaire De La Plaza : Hugues a-t-il mis fin à ses jours ? l est quatre heure du matin lorsque le téléphone sonne dans la maison de la famille De la Plaza....