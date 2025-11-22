En janvier 2017, deux gangs s’affrontent dans la plus grande prison de Manaus au Brésil. Bilan : soixante-quatre morts....
Dimanche 30 août 1998, en Corrèze. Un agriculteur trouve son chien non loin de chez lui, agonisant. Sa bave...
Antonino Mercuri est-il le guérisseur et ostéopathe respectable du tout Paris, connu pour sa clientèle aisée ou un gourou...
L’affaire dite de Nelly Crémel (2005) met en lumière un panorama à la fois judiciaire, criminel et sociétal :...
Marie-Josée Gauze, victime de Patrick Tissier, et Sylvia Peromingo, victime d’Alain Pénin, ont toutes deux survécu à une agression...
L’esclavage a été aboli en France par un décret en date du 27 avril 1848. Pour beaucoup ce n’est...
Le trafic d’animaux est devenu le 3e trafic au monde, après les armes et la drogue. Les revenus tirés...
31 octobre 1998, à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Il est 8 heures 15 quand le téléphone du commissariat retentit....
Les autoroutes françaises sont au cœur de nombreux problèmes de sécurité. Entre courses sauvages, trafics clandestins et vols de...
Dans les trains, métro et RER, empruntés quotidiennement par des millions de voyageurs, les incivilités se multiplient. Vols de...
Le 30 Mars 1961, Joseph Peel estreconnu coupable de complicité d’assassinat et il a condamné à deux peines à...
Des individus pris en flagrant délit lors d’un cambriolage dans les beaux quartiers de Paris ont été arrêtés par...
Juarez et El Paso sont deux villes jumelles que tout sépare. Juarez est mexicaine, jeune, misérable et violente. El...
À Guyancourt, un nouveau phénomène inquiète les autorités : des victimes découvrent la disparition de leur carte bancaire sans...
En France, plus d’un foyer sur deux possède un animal de compagnie : ils seraient 61,6 millions ! Des...
« Allô ? C’est Jean-Yves Le Drian au téléphone ! La France a besoin de vous ! » L’homme réclame de...
Comment un État choisit-il qui punir, comment punir, et pourquoi ? Comparution immédiate pour les mineurs, surveillance algorithmique, justice...
À Lille, quand la nuit tombe, le danger rôde. Les voleurs ciblent les passants distraits, profitant de l’effervescence nocturne...
l est quatre heure du matin lorsque le téléphone sonne dans la maison de la famille De la Plaza....
En 15 ans, la France a multiplié l’installation de radars. Les pouvoirs publics sont aujourd’hui dotés d’un arsenal impressionnant...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site