Documentaire

Un homme seul peut-il réveiller les consciences ? Des coulisses du sommet des consciences à l’enceinte du Vatican, des bidonvilles du Bénin aux bureaux feutrés des ministères indiens, La panne des réveils suit Nicolas Hulot dans son combat contre l’inaction climatique. Porte-voix d’une urgence planétaire, il tente de rallier chefs d’État, religieux et citoyens autour d’un nouveau modèle. Mais au fil des séquences, l’ex-animateur et militant écologiste laisse apparaître ses failles : isolement, frustration, fatigue d’un combat trop souvent ignoré. L’influence qu’on lui prête se heurte à la réalité politique, où compromis, inertie et cynisme freinent l’élan des plus convaincus.

Ce documentaire est autant un portrait sans filtre de Nicolas Hulot qu’un miroir de notre époque : celle où la prise de conscience est mondiale… mais où le passage à l’acte reste, trop souvent, différé.