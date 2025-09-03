Documentaire

Le patrimoine de Nîmes est unique. Auparavant, l’une des plus importantes colonies du monde romain, elle possède encore aujourd’hui beaucoup de sa prestance d’antan.

Pour explorer ses lieux emblématiques, nous nous sommes tournés vers de passionnés d’histoire romaine, de flamenco, de gastronomie locale.

Fiers de leurs connaissances et de leurs traditions, ces Nîmois, dépositaires de la culture locale, nous ouvrent leurs portes et nous font découvrir l’aspect le plus intime et le plus secret de la Rome Provençale.

Documentaire : 7 jours, 7 nuits à Nîmes

Réalisation : Carole Gréco

