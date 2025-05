Documentaire

Séoul, capitale aux mille visages, se révèle ici à travers les voix de ceux qui la vivent, la rêvent, la transforment. Dans ce premier épisode de notre série La Corée du Sud, le pays aux multiples miracles, partez à la découverte de Séoul, non pas à travers ses buildings ou ses rues animées, mais à travers le regard intime de ses artistes.Avec Jun Ahn, photographe du vertige qui défie le ciel pour capturer l’essence de la ville, et Hwang Sok-yong, grand romancier coréen dont les mots révèlent l’histoire, les blessures et l’identité de la capitale, ce portrait sensible de Séoul nous plonge dans une Corée du Sud profonde, complexe et inspirante.