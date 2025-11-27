« UN ÉTÉ A LA BAULE » / C’est l’atout chic de la côte Atlantique : la baie de La Baule est l’une des plus belles du monde. Sa plage, longue de 9 kilomètres, s’étend entre les ports de Pornichet et du Pouliguen. En période estivale, cette petite ville de 15 000 habitants voit sa population multipliée par dix.
Ces deux mois d’été sont déterminants pour tous ceux et celles qui y travaillent. Entre mer et tradition, professionnels et vacanciers dévoilent les secrets de cette étonnante station balnéaire.