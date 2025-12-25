Documentaire

La surprenante histoire de Saint-Moritz, village suisse de montagne devenu lieu de villégiature de la jet-set internationale, de Coco Chanel à Alfred Hitchcock et Audrey Hepburn.

Perché à plus de 1 800 mètres d’altitude dans la vallée de l’Engadine, au cœur des Alpes suisses, Saint-Moritz compte parmi les stations de ski les plus huppées d’Europe. Simple village de montagne il y a encore un siècle et demi, le bourg s’impose au fil du XXe siècle comme un haut lieu hivernal du tourisme international, attirant une clientèle fidèle de renom, de Coco Chanel, qui y trouve refuge pendant la Seconde Guerre mondiale, à Alfred Hitchcock, venant y puiser l’inspiration pour son film L’homme qui en savait trop. Les hôtels de luxe transforment ainsi peu à peu le village alpin au cadre idyllique en un terrain de jeux où toutes les fantaisies de stars sont permises : Saint-Moritz ou le paradis chic de la glisse.

Documentaire de Moritz Müller-Preißer (Allemagne, 2024, 43mn) disponible jusqu’au 18/03/2026