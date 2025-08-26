Conférence

Quand on pense à la mythologie grecque, les premiers noms qui nous viennent à l’esprit sont Zeus, Athéna, ou encore Apollon. Si bien ces divinités sont les principales figures du panthéon grec, ils ne sont pourtant pas les premiers. À quoi ressemblait l’univers avant la naissance et le règne des dieux olympiens ? Comment sont apparus le monde et les dieux ?

Fabrice Robert, docteur en Sciences de l’Antiquité spécialisé dans la philologie grecque, vous invite à découvrir la cosmogonie grecque et les divers mythes de l’origine de l’univers. Découvrez des divinités comme Cronos et Gaia, ainsi que les récits extraordinaires des premières générations divines comme la Titanomachie, ou lutte entre les Titans, et l’avènement des dieux olympiens, dont Zeus, au pouvoir céleste.