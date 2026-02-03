En 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le « soleil bleu » de la Chine nationaliste semble au...
De la révolution, qui a mis fin à la dynastie impériale Qin, jusqu’à l’ère de Xi Jingping, la Chine...
Lorsque l’on pense à la Révolution d’Octobre 1917, on imagine d’abord la prise du pouvoir par les bolcheviks, la...
En 1979, sous l’impulsion de l’ayatollah Khomeyni, la révolution éclate en Iran et renverse le shah Mohammad Reza Pahlavi....
C’est en partant des clichés pris par Anouschka, une hollandaise de 29 ans, que le film revisite les années...
L’ordonnance du 2 février 1945 constitue le socle historique d’une justice d’exception, affirmant la primauté de l’éducatif sur le...
Des sociétés secrètes d’entraide aux réseaux criminels mondialisés, plongée dans l’histoire et le fonctionnement des organisations criminelles chinoises. Alors...
La course est lancée pour retrouver celui qui a tiré sur le président John F. Kennedy. Mais avant d’être...
A l’honneur l’armée polonaise pendant la libération, débarquée avec les alliés pendant le D-Day, elle a participé sous commandement...
Vous connaissez sûrement Albert Einstein, cet homme brillant à la coiffure rebelle qui a énoncé des théories sur l’espace...
Début 1943, des agents britanniques du MI-5 imaginent une mission aux allures de Cheval de Troie en Afrique du...
La bataille d’Angleterre, juillet 1940-mai 1941, a marqué une étape décisive dans le cours de la Seconde Guerre mondiale....
C’était en 1916, à Verdun : le premier grand massacre du 20ème siècle. 300 jours et 300 nuits de...
L’opération Typhon, c’est-à-dire la tentative de conquête de Moscou fut le point d’orgue de l’opération Barbarossa, ainsi qu’un tournant...
Premier homme dans l’espace, Youri Gagarine a vécu les années qui ont suivi son exploit dans la solitude et...
Commencée sous le Second Empire, la vie politique de Clemenceau a été très longue. Il a connu la Commune...
Soixante-dix ans après la déflagration d’Hiroshima, une enquête de grande ampleur replace la vérité historique aux avant-postes et révèle...
Au printemps 1989, les étudiants chinois se soulevaient pour exiger la démocratie et furent victimes d’une sanglante répression. Nourrie par...
Derrière la légende, la réalité était terrible. Les hommes enfermés dans ces machines infernales qu’étaient les tanks, combattaient dans...
Héros de la Seconde Guerre mondiale, élu avec une large majorité à la tête des États-Unis en 1952, le...
