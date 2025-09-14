En production continue de 1936 à 1945, le Panzer IV était le « cheval de bataille » blindé de l’armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Conçu à l’origine comme un char lourd de « soutien » pour son compagnon d’écurie, le plus léger Mark III dans les divisions Panzer, il est devenu l’un des instruments clés des victoires de la Blitzkrieg, au début de la guerre. Ce programme retrace la longue histoire de ce char allemand des plus polyvalents et documente une carrière au combat qui s’est finalement terminée par la destruction des derniers Mark IV en service syrien par l’armée israélienne sur les hauteurs du Golan en 1967.