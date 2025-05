Documentaire

Dès les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, Sir Winston Churchill et le Général de Gaulle, qui avaient eu l’occasion de s’affronter et de se rejoindre à maintes reprises durant les quatre années du conflit, se sont retrouvés sur un autre champ de bataille à l’insu de tous : celui de la mémoire. Chacun a écrit ses souvenirs de guerre de son côté, en sachant que l’autre en faisait autant au même moment. Un duel de mémorialistes à fleurets mouchetés, qui ont voulu s’inscrire dans l’Histoire. Tous deux ont livré un témoignage de première main mais ont aussi produit une oeuvre littéraire majeure du XXème siècle. Riche d’archives et de tournages sur les lieux intimes d’écriture de ces ouvrages en France et en Angleterre, ce documentaire raconte dans quelles conditions De Gaulle et Churchill ont écrit leurs Mémoires et relate l’affrontement littéraire et de points de vue qu’ils se sont livrés. L’écrivain Pierre Assouline porte un regard croisé et original sur ces Grands Hommes de lettres, sur deux styles littéraires, deux visions parfois opposées.

Documentaire réalisé par : Pierre Assouline / Année : 2023 / Durée : 54′

Coproduction : Golden Light Productions / LCP-Assemblée national