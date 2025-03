Documentaire

Vis ma vie d’agriculteur, c’est le rêve de plus en plus de Français. Le temps d’un week-end ou des vacances, ils s’immergent dans une exploitation agricole pour déconnecter mais aussi pour apprendre les bases de l’agriculture et de l’élevage. Une façon aussi de faire de belles rencontres et de s’instruire sur notre alimentation.