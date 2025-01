Documentaire

« Vancouver island » et son sentier littoral extrême. Devançant le Kilimandjaro et le tour du Mont-Blanc, il est un mythe chez les anglo-saxons qui pratiquent la marche. Etre en autonomie compléte durant 6, 7 ou 8 jours avec au moins 20 kilos sur le dos, traverser des riviéres avec des nacelles suspendues au-dessus du vide, gravir des échelles de bois où peuvent se succéder 200 marches verticales, progresser avec délicatesse sur des tapis d’algues glissantes à marée basse, et marcher, marcher, marcher… avec la rencontre possible nez à nez avec un ours, ou même un puma ! Le décor est tracé. La création de cette piste a marqué une date dans l’histoire maritime du Canada. Documentaire réalisé par Gilles RAGRIS, Via Découvertes Production pour Thalassa