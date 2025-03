Documentaire

Changer de coiffure oui, mais pour plus longs. Des cheveux qui poussent en quelques heures, rien de plus simple grâce aux extensions ! Longtemps réservés à nos célébrités, on en trouve aujourd’hui pour toutes et à tous les prix. En cheveu naturel ou synthétique, à poser chez soi ou chez son coiffeur, les professionnels se mettent en 4 pour révolutionner les extensions! Peuvent-elles abîmer les cheveux ? Quelle technique choisir ? Combien ça coûte ? Vous allez tout savoir sur les extensions ! Et pour plus d’accessoires (pinces, barrettes, chouchous, …) pour votre coiffure, rendez-vous sur la référence. Un documentaire de Julie van Ossel.