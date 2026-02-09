Manèges, Grand 8, tir à la carabine et loterie : la fête foraine, avec 28 millions de visiteurs par an, représente la première entreprise de loisirs itinérants en France. Ce sont en fait des centaines de PME. Et des dizaines de milliers de nomades qui, de ville en ville et de fête en fête, se croisent et se quittent, et pratiquent tous les métiers. Peu de points communs en effet entre la famille qui plante le Grand 8 le plus vertigineux de France, et celle qui gère une petite baraque d’attrape-peluches. Comment travaillent ces professionnels de l’amusement populaire ? A quoi ressemble leur vie de famille sur les routes ? Leurs attractions rapportent-elles beaucoup d’argent ? Quels sont les secrets et les ficelles du métier de forain ? De Sens à Béziers, enquête sur une corporation haute en couleurs.

Un documentaire de Esther Goldmann