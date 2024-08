Documentaire



C’est la plus grande fête foraine d’Europe. Chaque printemps, 3000 forains déploient leurs manèges sur 25 hectares aux portes de Paris. Avec sa femme et ses 3 enfants, Karl Vancryenest y exploite le plus long Grand huit mobile d’Europe. Nelson et Charlie, jeunes mariés, eux, ont investi près de 2 millions d’€ pour s’offrir le « Tourbillon », une attraction à sensations en fabrication depuis 2 ans. Quant à Milot, ancien confiseur aujourd’hui à la retraite, à 70 ans passés, il continue à donner un coup de main à sa fille et son gendre qui ont repris son affaire.