Documentaire

S’il y a un peuple qui est associé à l’océan Pacifique c’est bien le peuple Polynésien. Depuis plus de 1200 ans, il tire l’essentiel de sa subsistance de cet océan. Depuis toujours, le Polynésien chasse sous l’eau. Au début il s’agissait de sagaies lancées du récif barrière. Aujourd’hui il est passé maître dans l’art de l’apnée et de la stratégie de chasse sous- marine. Sa légende vivante c’est Jean Tapu ! Et c’est son portrait, et celui d’une nouvelle génération qui est sur ses traces, que nous allons dresser

dans le film. Documentaire réalisé par Gil Kebaïli, Grand angle productions