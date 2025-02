Documentaire

Dans les bois du Mont Pèlerin, une tignasse blanche s’agite entre les branchages. S’agit-il d’un lutin ? Bottes de pluie, panier et veste en jeans, c’est Jean-François Casteu, mycologue, qui traque les agaricus semotus, les laccaria laccata et autres xerocomellus chrysenteron. Derrière ces noms savants se cachent des champignons savoureux qui font la renommée de son mélange sauvage jusqu’au marché de Berne. Tout en sifflotant des mélodies de Brassens, ce niçois d’origine avance dans la vie avec simplicité et humour. Sa recette du bonheur ? Les petits plaisirs de tous les jours. Une bouffe avec des copains ou la découverte d’un beau bolet suffisent à le remplir d’aise. Avec son amie Sonia rencontrée dans les bois, il aime parler, et puis rire, et puis… et puis vous ne saurez pas la suite ! Car à ses yeux, rien n’est plus précieux que son jardin secret. Un documentaire d’Alexandre Lachavanne pour Passe-moi les jumelles.