Documentaire

Chaque année, « Animal Expo » est un événement culte ouvert au grand public et dédié aux animaux de compagnie. Au Parc Floral de Paris, près de dix mille animaux sont regroupés et des gadgets à la fois tendances et loufoques sont mis en avant par les professionnels du secteur. Un documentaire de C. Denavarre, T. Anspach Andréa Riedinger.