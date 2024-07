Documentaire



L’Aventure par excellence ! Celle qui fait rêver les enfants mais aussi les adultes : la chasse au trésor. De tout temps, des hommes y ont voué leur vie. Des aventuriers sans foi ni loi, mais aussi des amateurs de tous âges qui y consacrent tous leurs loisirs. Quelques-uns ont fait fortune. Des fortunes en millions d’euros. Certains sillonnent le monde à la recherche d’incroyables trésors. Ceux d’épaves coulées sur des bancs coralliens. D’autres parcourent les campagnes françaises à la recherche de monnaies anciennes et de trésors familiaux. Ils sont 60 000 à utiliser des détecteurs de métaux. A les écouter, ces millions d’euros sous forme d’or, de pierres précieuses et de porcelaines n’attendent qu’à être trouvés. Sous la mer et sous terre. Nous avons suivi pendant plusieurs mois ces aventuriers dans les plus belles régions françaises : en Dordogne, dans l’Anjou, en Normandie… Mais aussi à l’étranger, au Maroc et en Indonésie. Tous trouvent. Comme Pierre, ce lycéen de 16 ans qui fouille avec l’accord du maire local une forteresse médiévale. Ou encore Alain, certainement le plus célèbre et le plus talentueux des chasseurs de trésors en France. En 30 ans de détection, il a mis la main sur au moins 400 kilos d’or. Et que dire de Jean-Paul, ce spécialiste de la plongée sous-marine. A 59 ans, il vide des épaves vieilles de plus de 1000 ans dans les fonds marins dans l’Océan Indien. A son actif, un trésor qui estimé à 80 millions de dollars. Avec eux, nous allons découvrir comment il faut s’y prendre pour trouver un trésor. Les astuces, mais aussi les pièges à éviter… Chasse aux trésors, un rêve à portée de main, mieux que le loto mais aussi beaucoup plus dangereux. Un documentaire de Brisard JC.