Avant de devenir un art reconnu, la bande dessinée a dû remplir pas mal de cases ! Au départ, elle était cantonnée au jeune public, reléguée au rang de « sous-peinture » ou de « sous-littérature ». Mais dans les années 1960 et 1970, son statut se transforme profondément : la BD s’affirme, gagne en ambition artistique et finit par être reconnue comme le « 9ᵉ art », portée notamment par la création du Festival d’Angoulême.