Documentaire

Longtemps, on les a considérés comme de doux dingues ou de sinistres ennemis des plaisirs de la chair. S’ils sont toujours minoritaires dans notre société, les végétariens se recrutent aujourd’hui de plus en plus dans les cercles de jeunes urbains chics, cultivés, conscients des enjeux politico-écologiques, et qui définissent ainsi une nouvelle tendance. Écœurés par l’élevage en batterie, ils dénoncent les conséquences, dramatiques pour l’environnement, d’une consommation immodérée de viande. À Hambourg, le réalisateur Michael Richter accompagne une famille qui a banni la viande de son alimentation.