Documentaire

C’est l’un des concours les plus prestigieux de la gastronomie et cela ressemble à une compétition sportive : 24 candidats, venus des quatre coins du monde, sont chronométrés pendant qu’ils préparent un plat de viande et de poisson. Ils ne doivent pas dépasser les 5 heures et 35 minutes ; cela peut sembler long mais en réalité, chaque geste est compté. À la clé, le prestigieux « Bocuse d’or » : un tremplin pour un restaurateur et un premier prix de 20 000 euros. Suivez en coulisse les préparatifs et la journée de stress du candidat français, Thibaud Ruggeri, qui tient un restaurant en région parisienne.

Un documentaire de Virginie Henaff et Julie Mamou-Mani