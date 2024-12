Documentaire

Glaces américaine, italienne et française… Ces trois catégories de glaces sont les plus populaires chez nous. A côté de nos glaces traditionnelles, les italiennes et les américaines séduisent de plus en plus nos papilles ! Les premières sont réputées pour leur onctuosité et les secondes pour leur côté gourmand.

Toutes versions confondues, nous en consommons chacun 7 litres par an en moyenne ! Alors comment choisir ? Quels sont exactement les points forts de chacune de ces glaces ?