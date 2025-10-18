Les gâteaux se prennent pour des voitures des chaussures ou des hélicoptères. C’est amusant, mais c’est au détriment du goût. Une tendance Anglo-saxonne qui fait fureur en France, tout particulièrement auprès des grands enfants. On trouve des beaux gâteaux à partir de 40€ chez les traiteurs spécialisés, mais on peut aussi les réaliser soi même avec un peu de patience et d’imagination.
Réalisateur : Zoé Sprung