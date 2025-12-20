Documentaire

L’émission Kassensturz a révélé dans un reportage l’existence d’une fraude présumée de grande ampleur dans le sillage du Covid. Des tests fantômes auraient été facturés de manière massive aux assurés suisses.

Ce problème ne concerne pas seulement la Suisse alémanique, mais bien toute la Suisse.

A quel point les faits décrits dans le reportage sont-ils graves ? Comment le système a-t-il pu prendre une telle ampleur en restant toujours sous le radar ? Qui doit agir aujourd’hui ? Linda Bourget en discute avec Baptiste Hurni, Président section romande de la Fédération suisse des patients.

Des fruits et des légumes prêts en peu de temps quelle que soit la saison, c’est possible pour chacun d’entre nous grâce à la congélation. L’industrie, elle, pratique la surgélation, un processus qui consiste à abaisser rapidement la température au cœur du produit. Mais quelles différences sur la qualité et la durée de conservation des aliments entre ces deux méthodes ? Les explications d’ABE.

Au rayon des surgelés des grandes surfaces, des pois mange-tout venus de Chine côtoient des brocolis espagnols ou des abricots hongrois. Parmi les pays de provenance, la Serbie sort clairement du lot. Premier producteur européen de framboise, ce pays se profile aujourd’hui comme LA plateforme européenne du fruit surgelé. Reportage de notre correspondant sur place.

Est-ce un problème de trouver tant de fruits et légumes qui viennent parfois de très loin dans les rayons surgelés de nos supermarchés ? Si l’on veut ne consommer que des fruits et des légumes de saison, comment se faire plaisir en automne ? Linda Bourget en parle avec Manuella Magnin.