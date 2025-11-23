Ressources Dans la même catégorie

Documentaire L’Amazonie, mort imminente Derrière les feux qui ravagent l’Amazonie se révèlent les rouages d’un système où intérêts politiques et économiques priment sur...

Article La Méditerranée : l’avant-garde critique du changement climatique mondial La mer Méditerranée est souvent perçue à travers le prisme de ses eaux turquoise, de ses étés ensoleillés et...

Documentaire Homo plasticus, l’invasion silencieuse des microplastiques Tous les jours, nous mangeons et respirons d’infimes résidus de plastique. Quels effets cette contamination insidieuse a-t-elle sur notre...

Conférence L’agro-écologie au vignoble, les champs du possible L’agro-écologie au vignoble ouvre aujourd’hui des horizons d’une ampleur insoupçonnée, révélant un champ d’innovations capable de transformer profondément les...

Conférence Faire renaître une forêt primaire en Europe de l’Ouest KLORANE BOTANICAL FOUNDATION a reçu Francis Hallé, scientifique de renommée internationale le vendredi 15 avril 2022 à Lavaur, siège...

Documentaire Tornades, orages, foudre : Jusqu’où ira la fureur du ciel ? Les tornades et les orages frappent sans prévenir, détruisant tout sur leur passage. Les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent de...

Documentaire Une île en ébullition : la Dominique menacée par volcans et ouragans dévastateurs Entre Volcans en activité, ouragans dévastateurs, la Dominique est constamment en alerte. Une île où chaque instant est une...

Documentaire L’Esprit Sorcier – Ca chauffe pour la planète Fred et l’équipe de C’est pas Sorcier 2.0 nous expliquent les causes et conséquences du réchauffement climatique lié aux...

Documentaire Mistral, le souffle du maître Dans le sud de la France souffle un vent froid et sec, célèbre pour ses coups de colère. De...

Documentaire L’ananas : une success story inégalée ! L’extra sweet est essentiellement cultivé au Costa Rica. Là-bas, l’ananas est devenu une industrie à part entière : 45...

Podcast Biodiversité, le saut dans l’inconnu Le dérèglement climatique et la sixième extinction des espèces représentent deux des défis les plus graves auxquels la planète...

Conférence La densification des villes face au changement climatique ? Les bâtiments, les matériaux, le dessin des rues, le plan des villes dont nous avons hérité sont à l’origine...

Documentaire L’énergie du Sahara En six heures, l’ensemble des déserts de la planète reçoit autant d’énergie du soleil que l’humanité en consomme en...

Documentaire La Corse face à la pénurie d’eau Avec le dérèglement climatique, le territoire corse souffre. Le premier à tirer la sonnette d’alarme, c’est Antoine Orsini. Cela...

Documentaire C’est pas sorcier – Ça coule de source Fred et Jamy suivent le chemin de l’eau : des sources ou des rivières jusqu’à nos robinets en passant…...

Documentaire Les eaux toxiques d’Indonésie Le Citarum, fleuve principal dans l’île de Java en Indonésie, n’est plus qu’une immense fosse septique. Les habitants viennent...

Documentaire Les coulisses de la science – Scal-Air L’équipe des Coulisses de la science est allée à la rencontre de Scal-Air, une association qui a pour vocation...

Documentaire Villages : la guerre des pesticides En quatre mois, il est devenu le chef de file d’une contestation citoyenne qui ne cesse de grandir. Daniel...