Documentaire

Voyage sur les rives du lac Tanganyika, immense étendue située au coeur de paysages sauvages d’Afrique centrale. Un refuge pour la biodiversité que des hommes et des femmes s’efforcent de protéger.

Ses flots s’étendent à perte de vue et sa profondeur atteint par endroits 1 400 mètres ! Le lac Tanganyika, l’un des plus grands au monde, relie en Afrique centrale quatre pays : le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et la République démocratique du Congo. Méconnu et auréolé de mystère, il est considéré comme la source de vie du continent africain : depuis sa naissance, voilà 25 millions d’années, il ne s’est jamais asséché et a bénéficié d’un climat stable. Ses rives abritent une faune et une flore foisonnantes, de multiples espèces s’y étant développées depuis des millions d’années. Sur sa berge sud, le parc national de Nsumbu protège quelque 2 000 kilomètres carrés de brousse et de savane. Difficiles d’accès, ses espaces naturels compliquent la préservation d’espèces victimes pendant plusieurs décennies des chasses illégales.

La nature regagne du terrain

Présentant notamment le travail de l’écologue zambien Craig Zytkow, qui s’est engagé pour la défense des éléphants et a fondé une association de protection de la nature, ce documentaire montre comment la faune locale a peu à peu regagné du terrain autour des rives du Tanganyika que les braconniers semblent avoir déserté. Le réalisateur autrichien Harald Pokieser brosse un portrait grandiose d’une région sauvage et méconnue.

Documentaire de Harald Pokieser disponible jusqu’au 22/12/2025.