Ces dernières années, les scientifiques ont découvert que les végétaux communiquent, qu’ils élaborent des stratégies et qu’ils sont même capables d’apprendre. Ces processus sont-ils conscients ou programmés ? Les arbres sont-ils doués d’intelligence ? Reportage de Murielle Landry suivi d’une discussion avec Jeremy Narby, anthropologue, et Lia Rosso, biologiste et journaliste scientifique.