Les extrêmophiles sont des organismes vivants pouvant vivre dans des environnements aux conditions extrêmes. Découvrez leurs capacités d’adaptation hors-normes.
Les glaciers sont présents sur presque tous les continents. Cependant, ils fondent rapidement en raison du réchauffement climatique. Découvrez...
Sans les insectes pollinisateurs, près de 90% des plantes seraient incapables de se reproduire. Les fleurs, organes reproducteurs des...
Les plantes fascinent depuis toujours par leur manière de vivre, de s’adapter et de communiquer avec leur environnement. La...
Les plantes carnivores fascinent depuis toujours. Leur allure étrange et leurs pièges redoutables semblent sortir tout droit d’un film...
Spectaculaires, mystérieuses et chargées de poésie, les aurores boréales fascinent l’humanité depuis des siècles. Ces rubans lumineux dansants qui...
Vivre sur une île paradisiaque baignée dans des lagons aux eaux limpides, c’est le quotidien des 900 habitants de...
La Latgale est une région balte très ancienne à l’Est de la Lettonie, partageant une frontière avec la Russie....
Costa Rica est une terre riche par la remarquable diversité de sa nature. Ayant commencé sa révolution verte, il...
La forêt amazonienne couvre à peine un et demi pour cent de la surface du globe, mais elle abrite...
Le plancton c’est cette galaxie d’organismes qui dérivent au gré des courants. À l’origine de la vie sur notre...
La baie de Fundy, avec ses grandes plaines inondées et ses marées exceptionnelles, est un écosystème unique où la...
Partout sur la planète, les saisons rythment les cycles du vivant, dans la nature comme dans le monde humain....
Les glandes translucides sur ses feuilles ressemblent à une multitude de petites perforations, lui donnant son nom de millepertuis,...
L’île la plus récente de l’archipel, encore volcanique, abrite des iguanes marins qui ont su s’adapter en se nourrissant...
Le Cordyceps sinensis, surnommé le « Viagra de l’Himalaya », est devenu plus précieux que l’or, surpassant même le...
La côte ouest de la Nouvelle-Zélande est une région humide et inhospitalière. Ses côtes étroites présentent à la fois...
À la découverte des incroyables stratégies de survie élaborées par le monde végétal. Pour croître, les plantes ont besoin d’eau,...
A 400 kilomètres de Salvador, loin des plages tropicales, déferlent les chaînes montagneuses, les lacs et les cascades de...
Tout le monde a passé un après-midi d’été à grimper dans les branchages d’un grand sapin ou bénéficié de...
Nymphéas, iris des marais, renoncules… : aussi diverses que les milieux humides, les fleurs aquatiques ont appris au cours du...
