Documentaire

Les lacs de notre planète constituent une immense et précieuse réserve d’eau douce dans laquelle les hommes puisent depuis des dizaines de milliers d’années. L’apparente similitude des lacs cache en fait une extrême diversité. Certains sont aussi profonds que des océans, d’autres peuvent presque se franchir à pied sec. Certains lacs visent à l’éternité alors que d’autres sont aussi éphémères que l’est une saison. Ils ont pourtant un point commun : ils abritent tous, dans leurs profondeurs et sur leurs rives une diversité naturelle riche et variée.À l’opposé de l’eau tumultueuse des océans et des fleuves celle des lacs paraît immuable et paisible. Mais cette tranquillité cache une respiration aquatique subtile, un rythme naturel discret.

Réalisation : Florence Tran