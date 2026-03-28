Documentaire

Souvenez-vous, Charlotte nous faisait découvrir le pays de Forcalquier et les plantes de la montagne de Lure. Et comme ce territoire regorge de richesses on reprend la route des senteurs et saveurs de la Haute-Provence. Que direz-vous de commencer chez un créateur de parfums ? Charlotte a d’abord rendez-vous dans l’entreprise de Denis. Une entreprise qui a été créée par sa grand-mère. Un peu plus loin, Charlotte part à la rencontre de Fabrice. Il fabrique de manière artisanale des sirops avec les plantes qu’il ramasse dans la nature. Et vous savez comment Fabrice se définit ? Il se dit : « cueilleur de douceurs », c’est joli non ? Direction Banon un village connu pour … le fromage de Banon. Un fromage de chèvre plié et affiné dans des feuilles de châtaigniers.

Alors si on récapitule notre balade, on a eu du petit épeautre et du pastis la semaine dernière, des sirops et du fromage aujourd’hui… Mais il nous manque l’un des produits phare de la Provence. Vous aurez sans doute deviné… les olives bien sûr.

Alors direction à l’écomusée de l’olivier !