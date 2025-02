Documentaire

Célèbre pour ses 7 107 îles et îlots, les Philippines forment l’un des plus grands archipels de la planète. Des volcans et des plages paradisiaques, des côtes découpées et des forêts vierges, des rizières en terrasses et des collines, la gamme des paysages philippins nous appelle… Ainsi que les particularités ethniques et religieuses.

Par Pierre Brouwers

2005