Documentaire

Au sud-ouest de Madagascar, les côtes de l’Océan Indien abritent un peuple de nomades des mers : les Vez. Les Vez respectent les requins et même s’ils continuent à les pêcher pour survivre, ils le font en respectant l’équilibre de la mer. Nous suivons Jean-Louis, l’un des plus grands pêcheurs de requins de la côte.

Plusieurs fois par an, il quitte son village de Tsiandam avec sa femme et ses deux piroguiers, Led et Bada, pour rejoindre leur lieu de pêche. Dans leurs aventures ils vont notamment se retrouver face à un énorme requin-marteau d’au moins trois mètres et 200 kilos… Vont-ils réussir leur pêche et ainsi nourrir leur famille ?

Un documentaire de Jérôme Ségur.