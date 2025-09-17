Documentaire

Bienvenue au parc Al-Azhar, le Central Park du Caire aux 30 hectares de jeux d’eaux et d’élégants pavillons.

Aussi étrange que cela puisse paraître, rares sont les jardins typiquement orientaux dans la ville des mille minarets. Nés en Europe, les jardins publics, lorsqu’ils arrivent au Moyen-Orient, s’inspirent en effet des Buttes Chaumont ou du parc Monceau, tandis que les jardins traditionnels voient leurs hauts murs et leurs canaux tomber dans l’oubli… Lorsque le parc Al-Azhar voit le jour en 2005, c’est donc une révolution pour les Cairotes, ainsi qu’une véritable prouesse architecturale.

Difficile d’imaginer, dans le bruit des fontaines et l’odeur du jasmin, à quel point ce terrain a échappé au pire : en prenant la place d’une immense déchetterie, 500 ans de déchets accumulés, ce dépotoir transformé en splendide jardin offre à la capitale de l’Égypte un incroyable poumon vert, aujourd’hui devenu l’espace vert le plus fréquenté de la ville.

Documentaire : Étonnants jardins – Le jardin Al-Azhar, Egypte

Réalisation : Stéphane Carrel

