Alimenté par des sources d’eau souterraines, le massif de l’Ennedi est un incroyable éden en plein désert tchadien. Il est surtout le dernier refuge pour une dizaine de crocodiles : leurs ancêtres s’y sont retrouvés piégés lors de la disparition de l’eau, il y a plus de 4000 ans, mais ont réussi à survivre dans des bassins d’eau appelés « guelta » ! Dès la fin des années 1950 Hubert Gillet, professeur au Museum d’Histoires Naturelles de Paris, a exploré ce paradis perdu. Pendant plus de 10 ans, il a parcouru à dos de chameaux ces montagnes mystérieuses et difficilement accessibles, découvrant « une flore et une faune uniques, les reliques d’un âge d’or tropical ayant survécu au tréfonds du désert saharien ».

Réalisation : Gauthier Flauder