En Grèce, il n’y a pas que des îles et de sublimes temples antiques. Tout au nord du pays, existe un peuple nomade appelé les Valaques. Ils sont principalement bergers. Leurs bêtes sont réputées pour donner la meilleure viande de Grèce. Elles vivent en liberté dans les montagnes. A la fin de l’été, commence la transhumance, dite la dhiava.
