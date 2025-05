Documentaire

Au sud de l’Inde, dans l’État du Kerala, un maître incarne l’héritage d’un art millénaire : le Kalaripayat, considéré comme l’ancêtre de tous les arts martiaux. Le Gurukkal Balachandran, à la fois guide spirituel et instructeur, enseigne bien plus qu’une technique de combat : une philosophie de vie où le corps et l’esprit se rejoignent dans la discipline, la tradition… et la paix intérieure.

Méditation au cœur de la forêt, entraînement quotidien, médecine par les plantes, respect du sacré : ce film nous plonge dans un univers où la maîtrise de soi prime sur la force brute.

Un film réalisé par Bernard Guerrini

© AMPERSAND