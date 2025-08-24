Documentaire

Minorque est la seconde plus large île des Baléares. L’île est en réalité la pointe visible d’une chaîne sous-marine de montagnes calcaires.

L’île renferme de multiples trésors, comme un nombre impressionant de sites préhistoriques (Minorque possède la plus grande concentration de vestiges préhistoriques au monde), des plages de sable fin et une biosphère exceptionnellement préservée.

Mais personne ne peut prétendre connaître véritablement Minorque avant d’avoir assisté au festival de la Saint-Jean at goûté la célèbre pomada, une limonade alcoolisée servie généreusement tout au long des festivités.

Extrait du film : ​​ »Découvrir le monde – Minorque »

Réalisation : Pierre Brouwers

