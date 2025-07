Documentaire

Cap sur la Corse et découverte d’un visage souvent ignoré de l’île de beauté, celui qu’elle affiche en hiver. Alors qu’à la belle saison, elle offre ses plages paradisiaques et ses montagnes majestueuses à quelque 2 millions et demi de personnes, seules 300’000 âmes l’habitent toute l’année. Et c’est là peut-être que la vraie vie des Corses se déroule, une vie au ralenti dans cette saison touristiquement morte, mais chargée d’authenticité et de traditions, d’autant plus que c’est à cette période de l’année qu’on charcute et qu’on fabrique le Brocciu. La Corse en hiver mérite d’être connue et parcourue. C’est une période idéale pour faire de belles rencontres authentiques, mais aussi l’occasion de pouvoir profiter pleinement de ses paysages sauvages et préservés.