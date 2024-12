Documentaire

Depuis 2005 le Havre a repris des couleurs. Depuis 10 ans et le classement de la ville au patrimoine mondial de l’humanité, les regards sur la ville du Havre ont changé. Hier industrielle, grise, ouvrière…elle est devenue aujourd’hui un objet de désir pour tous les amoureux d’architecture. Largement détruite après la seconde guerre mondiale, elle revendique désormais haut et fort l’héritage d’Auguste PERRET, l’architecte chargé de sa reconstruction comme nous le raconte l’architecte Vincent DUTEURTRE qui a oeuvré au classement de la ville. Mais le Havre, ne se résume pas à ses rues à angles droits et son architecture de béton, c’est aussi un port : le deuxième de France qui accueille les plus grands porte conteneurs du monde, et depuis 300 ans une des principales porte d’entrée du café en France et en Europe. 150 000 tonnes exactement de cette petite graine passent ici, soit un café sur deux bu en France. Pour en parler nous irons à la rencontre de Patrick MASSON qui dirige l’entreprise Jobin et compagnie. Enfin cette découverte de la ville ne serait pas complète sans un détour par le fort de Tourneville, ancienne place forte reconvertie en friche culturelle. Elle accueille depuis 2013 une salle dédiée aux musiques actuelles.