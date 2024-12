Documentaire

C’est une route de montagne pas comme les autres. Une route qui se faufile entre des paysages parfois inquiétants, ou majestueux. Une route qui ne laisse jamais indifférent lorsqu’on traverse l’Infernet ou Maleval, avant d’arriver sur le plus haut col de France ouvert toute l’année : le col du Lautaret. Celle qu’on appelle encore la « RN 91 » est aussi un lien vital qui rassemble les habitants de part et d’autre du col, un lien fragile qui doit composer avec une nature aussi extravagante que sublime. Laurent Guillaume vous emmène à la découverte de l’une des plus belles routes de montagne, entre Isère et Hautes Alpes, de l’Infernet jusqu’au Lautaret en passant par La Grave, à la rencontre de ceux qui vivent dans cette vallée extrême, magique, et sans concession. Documentaire réalisé par Yoann Périé.