Des trains incroyables, des rencontres inoubliables : bienvenue au Mexique ! Au Mexique, Philippe Gougler emprunte des trains très particuliers : les trucks, des chariots de bois tirés par des chevaux et qui permettent des balades dans les forêts du Yucatan. Après une découverte de la capitale, Mexico City, il voyage à bord de deux trains mythiques. Le premier, un train de luxe appelé El Chepe, part de la gare de Chihuahua et traverse des paysages à couper le souffle. Plus au sud, le train de la Tequila permet de rejoindre le village de Tequila en traversant les champs d’Agave. Enfin, Philippe ne pouvait pas quitter le Mexique sans assister à la traditionnelle fête des morts : le Dia de los Muertos, à Patzcuaro
Un film de Nicolas Boero
Droits réservés