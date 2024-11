Documentaire

Assistez au compte à rebours minute par minute de la catastrophe de Tchernobyl. Découvrez les erreurs invisibles et les décisions humaines qui ont conduit au pire accident nucléaire au monde, en révélant les histoires inédites de ceux qui se trouvaient à l’intérieur du réacteur 4.

ZERO HOUR vous plonge dans les minutes décisives qui ont précédé les événements historiques les plus marquants. Grâce à une horloge en temps réel et un écran divisé suivant plusieurs protagonistes, revivez les instants clés qui ont changé le cours de l’Histoire. Ici, l’objectif n’est pas de raconter l’événement lui-même, mais de revivre minute par minute les décisions, les tensions et les actions qui y mènent. Une immersion unique pour ressentir l’Histoire juste avant qu’elle ne bascule.

Ce documentaire a été réalisé à des fins pédagogiques et peut contenir des images qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Si vous êtes une personne sensible, le visionnage de ce documentaire vous est déconseillé.