Le procès historique du général Salan est raconté par Franck Ferrand avec son invité, un ténor du barreau de...
Le 2 mars 1973, les accords de Paris sont signés avec l’espoir de ramener la paix au Viêt-Nam. Ces...
En 1947, l’histoire des armes connaît un tournant décisif avec la création de l’AK-47, communément appelée Kalachnikov, du nom...
Le débarquement n’est pas un long fleuve tranquille
Le débarquement de Normandie, également appelé débarquement en Normandie, ou encore débarquement allié en Normandie, nom de code opération...
Grand oublié de l’histoire, l’homme d’État Alexandre Millerand a pourtant suivi un impressionnant parcours, qui l’a mené jusqu’à la...
Découvrez l’histoire méconnue des véritables Papillon, ces deux hommes qui ont défié la mort, la jungle et la légende....
Ils ont pris les armes pour libérer leur peuple. Voici leur histoire oubliée. Une mise en lumière des combattants...
Comment, pourquoi, une population a été entrainée dans cette spirale meurtrière ? Plus de 50 millions de morts au...
Vingt ans après la tragédie qui vit sombrer le sous-marin nucléaire russe, revenons sur sa fascinante histoire. Durant la...
Bonus de cette série de 26 épisodes, principalement narrée par Jean Desailly (Laurence Olivier dans la version originale anglaise),...
En 1910, quelque part en Californie, une colonne de pétrole explose. Cet incident déclenche une série d’événements qui vont...
Pour commémorer le 100e anniversaire du naufrage du Titanic, un documentaire exceptionnel raconte la véritable histoire d’une hécatombe Le...
Documentaire qui retrace en six épisodes la montée et la chute du nazisme. L’historien Ian Kershaw est le conseiller...
En septembre 1944, un étrange cortège quitte le sud de la France en direction de l’Allemagne, escorté par quelque...
« Algérie, les deux soldats » raconte l’histoire vraie de deux jeunes Français, militaires pendant la guerre d’Algérie, qu’un même sens...
Les nouvelles technologies au service de l’éducation et de l’apprentissage de cette période devant rester dans toutes les mémoires.
Une biographie détaillée du plus célèbre des papes chrétiens : Jean Paul 2.
Dans cet épisode, nous abordons la dernière décennie du XXe siècle et nous nous tournons vers la prochaine génération...
Comment l’Iran est-il devenu l’ennemi d’Israël et des États-Unis, qui furent pourtant les alliés du Chah dans les années...
