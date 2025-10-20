Personnalité charismatique, slogan impactant, campagne innovante… En 2008, un démocrate s’impose largement dans les urnes face au républicain John...
« SNCF : le fantôme des trains de la mort ». Dans les années 2000, quelque 600 anciens déportés juifs ont...
Franck Ferrand nous entraîne sur les traces d’Otto Skorzeny, figure redoutée du Troisième Reich, officier SS et maître des...
La guerre du Désert est un épisode de la Seconde Guerre mondiale, qui s’étend de juin 1940 à février...
La Luftwaffe, que l’on peut traduire par « l’arme de l’air », désigne les différentes armées de l’air allemandes, depuis la...
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, l’Europe était en ruines. Les grandes puissances européennes avaient...
Pendant longtemps, Juan Carlos était un véritable héros dans son pays. Il demeure une icône pour le peuple espagnol,...
Dans cet épisode : la rivalité de la Guerre froide et l’accélération de l’exploration spatiale. La préparation de la...
Ce film révèle l’un des secrets les mieux préservés de l’histoire : le monde des anciennes installations nucléaires classées...
Mai 1941 : plusieurs milliers d’hommes sont arrêtés à Paris et transférés dans les camps d’internement du Loiret. Motif...
Au début de 1942, les Allemands et les Japonais dominent, tant sur les océans que sur les grands champs...
Le 10 juin 1940, Mussolini tint un discours annonçant l’entrée en guerre de l’Italie sur la piazza Venezzia, à...
Cette série documentaire retrace les grands moments de l’histoire d’amour qui unit les Québécois et le septième art, de...
Juin 1989, Pékin, Place Tian Anmen. Les chars de l’Armée noient dans le sang les espoirs démocratiques de la...
Ses débuts en tant que petite organisation paramilitaire pour finir parmi les plus puissantes organisations de l’Allemagne nazie. Ils...
A Paris, en janvier 1907, Albert Soleilland est accusé du viol et du meurtre de la petite Marthe ;...
Ce documentaire retrace une partie de la bataille du Pacifique, de l’attaque japonaise surprise contre la flotte américaine en...
Août 1942, la campagne de Guadalcanal débute par le 1er débarquement des forces américaines, l’objectif est de prendre la...
Linda Lorin nous offre un supplément d’évasion. En Chine, l’empire des sens de Robert van Gulik, et Le Pékin...
Dans cet épisode : comment Manuel Noriega, ancien allié de la CIA, a multiplié les activités criminelles au Panamá avant de...
