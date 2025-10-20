Ressources Dans la même catégorie

Podcast Obama, yes he can Personnalité charismatique, slogan impactant, campagne innovante… En 2008, un démocrate s’impose largement dans les urnes face au républicain John...

Documentaire SNCF-Renault : les fantômes de la collaboration « SNCF : le fantôme des trains de la mort ». Dans les années 2000, quelque 600 anciens déportés juifs ont...

Podcast Otto Skorzeny Franck Ferrand nous entraîne sur les traces d’Otto Skorzeny, figure redoutée du Troisième Reich, officier SS et maître des...

Documentaire La guerre du désert La guerre du Désert est un épisode de la Seconde Guerre mondiale, qui s’étend de juin 1940 à février...

Documentaire Luftwaffe – Les avions de chasses La Luftwaffe, que l’on peut traduire par « l’arme de l’air », désigne les différentes armées de l’air allemandes, depuis la...

Article 1945, l’après-guerre : le plan Marshall À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, l’Europe était en ruines. Les grandes puissances européennes avaient...

Documentaire Les installations secrètes de la Bombe A aux États-Unis Ce film révèle l’un des secrets les mieux préservés de l’histoire : le monde des anciennes installations nucléaires classées...

Documentaire La terre ne ment pas… Mai 1941 : plusieurs milliers d’hommes sont arrêtés à Paris et transférés dans les camps d’internement du Loiret. Motif...

Documentaire La guerre du désert – Invasion de l’Egypte par Mussolini Le 10 juin 1940, Mussolini tint un discours annonçant l’entrée en guerre de l’Italie sur la piazza Venezzia, à...

Documentaire L’histoire des cinémas québécois – 1950 à 1980 Cette série documentaire retrace les grands moments de l’histoire d’amour qui unit les Québécois et le septième art, de...

Documentaire Tiananmen, la mémoire interdite – 4 juin 1989 Juin 1989, Pékin, Place Tian Anmen. Les chars de l’Armée noient dans le sang les espoirs démocratiques de la...

Documentaire Les grandes batailles, Banzai #1 Ce documentaire retrace une partie de la bataille du Pacifique, de l’attaque japonaise surprise contre la flotte américaine en...

Documentaire A partir d’août 42 : la campagne de Guadalcanal Août 1942, la campagne de Guadalcanal débute par le 1er débarquement des forces américaines, l’objectif est de prendre la...

Documentaire Les derniers feux de l’Empire chinois Linda Lorin nous offre un supplément d’évasion. En Chine, l’empire des sens de Robert van Gulik, et Le Pékin...