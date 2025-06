Documentaire

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les civils d’Europe centrale et orientale (Pologne, Ukraine, États baltes…) ont payé un terrible tribut aux armées d’occupation nazies et soviétiques. À l’aide de témoignages et d’archives, retour sur six années d’exactions, de déportations et de massacres.

Villes bombardées et rasées, villages incendiés, pogroms et extermination par balle de juifs, de Roms, mais aussi d’ »asociaux » et de handicapés d’un côté ; de l’autre, liquidation de résistants et d’opposants politiques ou supposés tels, déportation vers la Sibérie de familles entières, spoliation de ressources agricoles engendrant des famines… Entre la signature du pacte germano-soviétique de 1939, le déclenchement de l’opération « Barbarossa » en 1941 et la contre-offensive vers l’ouest de l’Armée rouge, plus de 14 millions de civils d’Europe centrale et orientale ont été, jusqu’en 1945, victimes de la barbarie nazie et soviétique.

Exactions et massacres

Occupées puis « libérées » au gré des avancées et des retraites des troupes allemandes et soviétiques sur leur territoire, les populations, notamment juives, de Pologne, d’Ukraine, de Biélorussie et des États baltes (Lituanie, Lettonie et Estonie) ont payé un tribut terrifiant aux idéologies mortifères des deux belligérants, mais aussi à leurs intérêts économiques et stratégiques. Retraçant sept années d’exactions et de massacres, ce documentaire, contextualisé par des historiens, réunit des témoignages poignants de survivants et un riche matériau d’archives en partie méconnues.

Documentaire de Kirsten Esch (Allemagne, 2024, 1h31mn)

