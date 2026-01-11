Ressources Dans la même catégorie

Article Quelle est l’origine des préfixes téléphoniques internationaux ? Lorsque vous composez un numéro à l’international, l’ajout du préfixe semble être un automatisme anodin. Pourtant, la répartition des...

Documentaire Pompéi a été la cible des bombes alliées pendant la Seconde Guerre mondiale Au fur et à mesure que le temps passe, le détonateur des bombes qui n’ont pas explosé devient de...

Documentaire Rwanda, à la poursuite des génocidaires En 1994, Alain et Dafroza Gauthier vivent une existence paisible à Reims. Lui est principal d’un collège, elle est...

Documentaire Les voyages extraordinaires d’Ella Maillart : aventurière du 20e siècle S’il y eut de tout temps des aventurières, l’une des personnalités les plus originales et attachantes du 20ème siècle...

Documentaire Anne Frank journal d’une adolescente Ce film documentaire nous fait entendre et écouter la voix d’Anne Frank qui résonne encore aujourd’hui, pour des millions...

Documentaire La mémoire volée des francs maçons Juin 1940, les nazis occupent Paris. Des commandos pillent les archives des loges maçonniques. Le scénario se répète dans...

Documentaire Hannah Arendt, les années d’exil à Paris Figure intellectuelle incontournable du XXe siècle, Hannah Arendt a vécu en exil à Paris dans les années 1930. C’est...

Podcast La sténo, l’écriture secrète des femmes Des années 1920 à la fin des années 70, de très nombreuses femmes accèdent aux emplois de bureau à...

Documentaire Libérations, juin 1943 – automne 1944 | Résistances (4/4) À travers les parcours d’une trentaine d’hommes et de femmes, Patrick Rotman reconstitue le puzzle de la Résistance. Quatrième...

Documentaire Dangers dans le ciel – Colère noire, vol BEA 548 Le 18 juin 1972, le vol 548 de la British Airways s’écrase dans un champ près de Staines alors...

Documentaire Les ailes de la guerre – Missions de nuit \r

Le 4 juillet 1944, Fred Duncan a participé à une opération nocturne très risquée dont la cible était la...

Documentaire La guerre d’Hollywood 1939-1945 \r

A partir de son entrée en guerre, l’Amérique se doit de célébrer ses alliés : de nombreux films vantent...

Documentaire Sur les traces de Jean-Baptiste Charcot Médecin et explorateur, Jean-Baptiste Charcot a marqué à jamais l’histoire des pôles. Nous avons décidé de suivre ses traces...

Documentaire La Bataille d’Arnhem : Opération Market Garden Double opération lancée par Montgomery le 17 septembre 1944, pour ouvrir la route de l’Allemagne du Nord en saisissant...

Documentaire Mai 1958, le printemps du Général de Gaulle À partir d’archives, dont certaines inédites, des souvenirs de son petit-fils Yves de Gaulle, enrichi des témoignages d’historiens, ce...

Documentaire Ernesto Guevara, le Che Ernesto Rafael Guevara, plus connu comme « Che Guevara » ou « le Che », est un révolutionnaire marxiste et internationaliste ainsi qu’un...

Documentaire La bataille culturelle de la CIA pendant la guerre froide 1945 : La fin de la Seconde Guerre mondiale laisse place à un chaos où un nouvel ordre mondial...

Documentaire Smiley, le logo qui défia la société Dans une société au bord de l’agonie, ils ont su trouver LA représentation simple et efficace pour nous faire...