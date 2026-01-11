La crise du canal de Suez, parfois appelée expédition de Suez, guerre de Suez, campagne de Suez ou opération Kadesh, est une guerre qui éclata en 1956 en territoire égyptien. Le conflit opposa l’Égypte et une alliance secrète actée par le protocole de Sèvres, dont les entretiens se sont tenus du 21 au 24 octobre 1956, formée par la France, le Royaume-Uni et l’état d’Israël, à la suite de la nationalisation du canal de Suez par l’Égypte le 26 juillet 1956. Cette alliance entre deux États européens et Israël répondait à des intérêts communs : les nations européennes avaient des intérêts politiques, économiques (actionnaires majoritaires) et commerciaux (principalement pour le transport de pétrole) dans le canal de Suez. Israël avait besoin de l’ouverture du canal pour assurer son transport maritime, mais justifiait son intervention militaire contre l’Égypte comme étant une réponse aux attaques de fedayins qu’il subissait sur son territoire. Le renversement de Nasser était également prévu.